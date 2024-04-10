لقطات جوية توثق حجم الفيضانات بعد انهيار سد في مدينة أورسك الروسية

أظهرت لقطات جوية آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة أورسك الروسية بعد انهيار السد يوم الجمعة الماضي.

وحسب وزارة حالات الطوارئ الروسية فإن الفيضانات تجتاح 3.9 ألف مبنى سكني و8.7 ألف قطعة من الحدائق المنزلية. وتم إجلاء أكثر من 6.1 ألف شخص، منهم 1213 يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة.

ويعمل في المنطقة المغمورة أكثر من 4000 رجل إنقاذ وأكثر من 800 قطعة من المعدات بالإضافة إلى أكثر من 150 مركبة مائية.

المصدر: رابتلي