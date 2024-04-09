مشاهد من مكان انفجار مميت في محطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 6 آخرون على الأقل جراء انفجار في إحدى محطتي توليد الطاقة الكهرومائية في شمال إيطاليا اليوم الثلاثاء.

ووقع الانفجار في محطة للطاقة الكهرومائية عند سد سوفيانا على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب غربي مدينة بولونيا.

ونقلت صحيفة "إل ريستو دي كارلينو" اليومية عن عمدة بلدة كامونيانو القريبة قوله إن الانفجار وقع على ارتفاع تسعة مستويات تحت الأرض أثناء إجراء العمليات في التوربينات، مشيرة إلى وجود صعوبات في الوصول إلى الضحايا.

المصدر: AP