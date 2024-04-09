الجيش الإسرائيلي ينشر "لقطات صحيحة" لغارة قتل فيها قائدا في حزب الله

عرض الجيش الإسرائيلي فيديو جديدا لتصفية قيادي في فرقة الرضوان التابعة لحزب الله، علي أحمد حسين، مشيرا إلى أن فيديو الأمس تم نشره بالخطأ.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الفيديو المرفق للبيان بشأن مقتل علي أحمد حسين منشور يوم أمس أظهر "استهداف مجمع عسكري في منطقة كفركلا بلبنان في الليلة نفسها".

وأرفق الجيش الفيديو الصحيح للغارة التي أدت إلى مقتل القيادي في حزب الله في منطقة الحجر.

المصدر: RT + AP