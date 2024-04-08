أعضاء حزب الله يشيعون أحد قادتها الذي قتل بغارة إسرائيلية

أقامت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، جنازة أحد قادة قوات الرضوان التابعة للجماعة قتل في غارة إسرائيلية على بلدة السلطانية جنوب لبنان.

وأقيمت الجنازة، التي حضرها المئات من أنصار حزب الله، في مقبرة جنوب بيروت، حيث يتم دفن مقاتلي حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين، قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الحجير، علي أحمد حسين. ونفذت الضربة في منطقة السلطانية بجنوب لبنان، وأدت أيضا إلى مقتل عناصر آخرين من حزب الله كانوا تحت قيادته".

ونعى "حزب الله" في بيان: "الشهيد المجاهد علي أحمد حسين (عباس جعفر) مواليد عام 1984 من مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: AP + RT