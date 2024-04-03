لقطات تحبس الأنفاس.. سائق ينجو بأعجوبة بعد انهيار جبلي هائل بسبب زلزال تايوان

نجا سائق سيارة بأعجوبة بعد انهيار جبلي هائل حدث بسبب الزلزال الذي ضرب سواحل جزيرة تايوان فجر اليوم الأربعاء.

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وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الانهيار الرهيبة، حيث امتلأت السماء بالتراب والغبار بينما كان يحاول الجميع الابتعاد عن المكان.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر بالقرب من تايوان في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى إصدار تحذيرات في اليابان والفيليبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، تم تخفيضها لاحقا.

المصدر: RT