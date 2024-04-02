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صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية

مشاهد من حريق هائل في مركز ترفيهي في إسطنبول

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نقلت وكالات تركية لقطات من موقع اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول الثلاثاء 2 أبريل حيث لقي نحو ثلاثين شخصا حتفهم في الحريق.

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تحديث مستمر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)
تحديث مستمر.. قتلى وجرحى إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول (فيديو)

المصدر: أ.ب.

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