مشاهد من حريق هائل في مركز ترفيهي في إسطنبول

تاريخ النشر:02.04.2024 | 21:22 GMT | فيديوهات
نقلت وكالات تركية لقطات من موقع اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول الثلاثاء 2 أبريل حيث لقي نحو ثلاثين شخصا حتفهم في الحريق.
المصدر: أ.ب.
خسرت إيران خلال السنوات الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في العديد من عمليات الاغتيال. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على "أننا نعمل في كل مكان للإيضاح لكل من يعمل ضدنا في كافة أرجاء الشرق الأوسط"، في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
عرضت وسائل إعلام إيرانية صورا لمستشار الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل مع عميد آخر وعسكريين مرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
كشفت مصادر لـRT تفاصيل تقديم الحكومة المصرية استقالتها عقب أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
أعلن سفير مصر في إيطاليا بسام راضي أن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط السفير سيرجيو بيازا سلمه خطاب قرار البرلمان منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024.
أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة.
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استهلال كلمته وختامها خلال حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب اليوم بآيتين من القرآن الكريم.
أصدرت الكويت عملتها الخاصة التي تعد الآن الأقوى في العالم في 1 أبريل عام 1961 وكان ذلك قبل اكتمال استقلالها بالتخلص من الحماية البريطانية رسميا في 19 يونيو عام 1961.
أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.
أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم الثلاثاء عن استغرابه تصرفات دولة شقيقة عربية حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد مسؤول أمريكي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سيسافر هذا الأسبوع إلى السعودية لمواصلة المناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة.
يملك السائل المنوي، تماما مثل الأمعاء والجلد، كائنات حية دقيقة تسمى الميكروبيوم، والتي وجد العلماء أنها يمكن أن تؤثر على الخصوبة.
عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".
أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي.
نفذت القوات البريطانية في مثل هذا الوقت قبل 60 عاما عمليات عسكرية وحشية في الفترة من يناير إلى مايو عام 1964 لقمع ثورة 14 أكتوبر بجنوب اليمن والتي انطلقت من جبال ردفان.
أفادت مراسلتنا مساء اليوم الثلاثاء، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إٍسرائيل، كما دوت صافرات الإنذار بمدينة نهاريا ومناطق الجليل.
علق الخبير الاستراتيجي المصري اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد، على الأنباء المتعلقة بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة.
كشف التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين إلى جانب 6 من المواطنيين السوريين.
بثت قناة 13 الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه أرسل إليها عن طريق الخطأ يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، ويبدو فيه "غاضبا".
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية، أنها استهدفت فجر اليوم الثلاثاء، بواسطة الطيران المسير قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية.
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الجيش الإسرائيلي قتل "بالخطأ" 7 من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة.
نشرت الشرطة الإسرائيلية فيديو لاعتقال صباح عبد السلام هنية شقيقة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية بمنزلها في بلدة تل السبع في النقب.
أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "على علم بتقارير عن ضربة إسرائيلية قرب القنصلية الإيرانية في دمشق".
علق المرشد الإيراني علي خامنئي على استهداف قنصلية بلاده في دمشق، مؤكدا أنه "سيتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".
تعد الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، أحد الركائز الأساسية لنظام غذائي صحي، وهو ما يمكن أن يساعد على درء مخاطر العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.
حذر العاهل الأردني الملك عبد الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاهتمام بمكافحة التطرف ووقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، فيما رحب بكل من يحترم روسيا ولغتها وثقافتها وتاريخها وتقاليدها.
قال الخبير الاستراتيجي المصري محمد عبد الواحد، في حديث لقناة "RT"، إن إيران لن تغير قواعد الاشتباك مع إسرائيل رغم تكرار الضربات الإسرائيلية لها بما قد يمس سيادتها.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.
حذر مختصصون طبيون من الآثار الجانبية المحتملة لمنتجات الشعر بعد تعرض فتاة لإصابات في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل.
أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية باستهداف سيارتهم في دير البلح.
قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تستخدم طيارين أوكرانيين لنقل المخدرات عبر مضيق جبل طارق في رحلات ليلية، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
أثار آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، نظرا لطوله اللافت الذي يتجاوز مترين.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق، لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ركزت وسائل الإعلام الغربية على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان سيزور السعودية حيث سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "صفقة ضخمة" تشمل التطبيع مع إسرائيل ومعاهدة دفاعية.
ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها "ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة".
أكدت طهران مساء اليوم الاثنين، أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القتصلية الإيرانية لدى دمشق ، وأن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".
أصدرت حركة "النجباء" العراقية، إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن اغتيال إسرائيل لمستشارين عسكريين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين في دمشق.
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الاثنين، مصادقته على خطط عسكرية وتقييما للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، على ضوء التطورات الجارية في المنطقة.
حصلت زينب تشليك على لقب أصغر عمدة في تركيا بعد فوزها بالانتخابات المحلية مرشحو مستقلة في بلدة بمحافظة جناق قلعة.
أفادت مصادر إيرانية اليوم الاثنين، بأن القصف على القنصلية الإيرانية في دمشق، أسفر عن مقتل جنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة إلى مؤيديه أمس الاثنين تعليق حملته الانتخابية، قبل أن يتبين لاحقا أن هذا الإعلان كان "كذبة أبريل".
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيدف اليوم الثلاثاء بأنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما الذي سيحدث لو هاجمت طهران فرضاً السفارة الأمريكية في إسرائيل.
قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".
رحب مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم بإقامة مباراتي الفريق ضد غريمه الزمالك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالسعودية.
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن أحد كبار مسؤوليها الذين حضروا قمة "الناتو" في فيلنيوس العام الماضي ظهرت عليه أعراض مشابهة لمتلازمة هافانا
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر خالد عباس، أن مصر بدأت نقل تجربتها بإقامة مشروعات مماثلة فى بلدين أجنبيين.
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه في دمشق كان "مبنى عسكريا لقوات القدس"، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية.
كشف المقدم في الجيش الروسي أندريه ماروتشكو عن وصول جماعات نازية مسلحة إلى المدن الحدودية مع روسيا في مقاطعة خاركوف، لمنع السكان الموالين لروسيا هناك من التوجه إلى مدينة خاركوف.
تحدث المدافع الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي مجددا عن واقعة تعرضه لـ"النطح" قبل 18 عاما من قبل أسطورة الكرة الفرنسية زيدن الدين زيدان وذلك في نهائي كأس العالم 2006.
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات.
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وذلك لتوسيع رقعة عمليات التجنيد
أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري اليوم الاثنين، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارين عسكريين إيرانيين كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.
مختلفاً عن كل الاعتداءات السابقة جاء الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
لقد اعترف الغرب باعتماده على معدن التيتانيوم معتبرا إياه تهديدا أمنيا.
يشير البروفيسور أليكسي سيتنيكوف المختص في العلوم النفسية والاقتصادية والفلسفية إلى أن الجسم يطلق عملية استشفاء ذاتي إذا ما التزم بوقتين مثاليين للاستيقاظ وممارسة الرياضة.
أطلق مبرمج بريطاني يائس معركة قانونية في مسعى لاستعادة قرص صلب يحتوي على عملات "بيتكون" تقدر قيمتها بملايين الدولارات كان قد فقده قبل نحو 10 سنوات.
كشفت وسائل الإعلام عن سلاح جديد تستخدمه القوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا سيلعب دورا محوريا في ساحة المعركة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة مسيرة تحطمت داخل الأراضي الأردنية قرب مطار رامون جنوبي إسرائيل.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا يوم الاثنين، قرارا عدلت فيه أسعار بعض المشتقات النفطية.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب وسط مدينة خان يونس.
أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين على ثقة باستنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن عدم ضلوع "خصوم واشنطن" في إصابة المسؤولين الأمريكيين بما يسمى بـ"متلازمة هافانا".
صرح مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي بأن قوات كييف بدأت تخسر مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية والمركز اللوجستي الهام لها، بعد وصول القوات الروسية إلى كيلو متر واحد عنها.
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع على برنامج المسيرات الأوكراني أن الدول الغربية تساعد أوكرانيا في وضع خطط ووجهات المسيرات التي تستخدمها كييف لاستهداف أراضي روسيا.
كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري تفاصيل ما سيحدث في الحكومة المصرية من تغييرات بعد أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
أفادت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الاثنين بإسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود إلى إسرائيل.
أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين حالتهما خطرة في إحدى المدارس، مؤكدة اعتقال مشتبه به.
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر الاتحاد الأوروبي.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي الاثنين 1 أبريل إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقبالهما في المطار العاهل الأردني عبد الله الثاني والملكة رانيا.
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.
أفادت تقارير أن العالم الصيني الشهير، الذي سجن لدوره في ولادة "أول طفل معدّل وراثيا في العالم"، عاد إلى مختبره للعمل على علاج مرض ألزهايمر وغيره من الأمراض الوراثية.
أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اعتقال مجموعة قادها المستشار السابق لمكتب فلاديمير زيلينسكي بتهمة اختلاس 2.5 مليون دولار.
طلب الأهلي من الاتحاد المصري إفادته بالإجراءات التي اتخذها بحق مدافع بيراميدز محمد الشيبي، بعد مخالفته للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم ورفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات.
دانت دول عربية وأجنبية قصف الطائرات الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق.
قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيصبح محتالا بعد 20 مايو المقبل، حينما تنتهي ولايته.
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قدم خلاله التعازي بمقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في قصف القنصلية بدمشق.
نشر مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية فيديو للحظة اعتقال مسلحين في داغستان شاركوا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس" وتزويدهم بالسلاح.
أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.
استخدم الجيش الروسي لأول مرة قنبلة "فاب – 3000" لتدمير جسر في منطقة زابزروجيه في جنوب الجبهة الروسية الأوكرانية.
يبحث الخبراء الأمريكيون أسباب حوادث مروحيات AH-64 Apache الضاربة التي كثرت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة.
اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من ولاية كنتاكي توماس ماسي اليوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من حلف "الناتو"، لسبب غريب يتعلق بولاية هاواي الأمريكية.
هاجمت كلاب ضالة كيبوتس ماغين في الشمال الغربي لصحراء النقب في قضاء بئر السبع شرق خان يونس، الليلة الماضية وأكلت 7 أيائل مرقطة في محمية حيوانات في الكيبوتس.
أصدر الجيش الإسرائيلي تصريحا حول استهدافه موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة أمس الاثنين ومقتل 7 منهم.
كشف نادي الهلال، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة مهاجمه الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومدة غيابه عن الملاعب.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجيه القوات الروسية 192 ضربة جوية مركبة وشاملة لمواقع الطاقة الأوكرانية، وتحرير 5 مدن وبلدات في الأقاليم الروسية الجديدة.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الطائرة المسيرة التي أصابت القاعدة البحرية في إيلات كانت بتوجيه إيراني، ووصف هذا الحادث بـ"الخطير للغاية".
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح لقناة "الجزيرة" بالبث من إسرائيل بعد الآن، وأكد أنه ينوي التصرف فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط القناة.
نفت حركة "حماس" صحة ما تداولته وسائل إعلام حول قبول الحركة بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية.
أعلنت مبادرة كفالة طفل مسيحي عن نجاح أسرة مسيحية في كفالة طفلة، لتكون أول أسرة كافلة مسيحية في صعيد مصر.
كشفت تقارير فرنسية عما قاله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لمدربه لويس إنريكي عقب استبداله في قمة الدوري الفرنسي ضد مارسيليا أمس الأحد.
رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علم مصر على أعلى سارية في البلاد أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بعد أدائه اليمين الدستورية.
شهد لقاء الشرطة وضيفه الحدود أمس الاثنين لحساب الجولة الـ20 من الدوري العراقي لكرة القدم واقعة نادرة الحدوث في الملاعب، برفض لاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر الحصول على ركلة جزاء.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عملية مجمع الشفاء الطبي غربي غزة التي أعلن استكمالها الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، كانت أقوى ضربة موجهة لحركة "حماس" منذ 7 أكتوبر.
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