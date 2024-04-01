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لحظة اعتقال مسلحين شاركوا في تمويل إرهابيي "كروكوس" وتزويدهم بالسلاح

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نشر مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية فيديو للحظة اعتقال مسلحين في داغستان شاركوا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس" وتزويدهم بالسلاح.

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة: "لقد ثبت أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير أموال لمرتكبي العملية الإرهابية في (كروكوس سيتي هول) في 22 مارس الماضي". وقد اعترف أحد المحتجزين بأنه وفر الأسلحة للإرهابيين الذين هاجموا "كروكوس سيتي هول"، وسلّمها في منطقة ميتيشي بضواحي العاصمة موسكو.

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا