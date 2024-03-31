النموذج الثاني لطائرة "إيل - 114 - 300" المدنية الروسية تنفذ رحلتها التجريبية الأولى

استأنفت شركة الطائرات المتحدة برنامج اختبارات طائرة الركاب المدنية الجديدة من طراز "إيل - 114 - 300" حيث نفذ النموذج الثاني لهذه الطائرة أول رحلة تجريبية.

واستغرق التحليق 40 دقيقة ارتفعت خلاله الطائرة إلى 900 متر بسرعة تصل إلى 230 كم في ساعة. وخلال التحليق تحقق طاقم الطائرة من استقرارها وإمكانية التحكم فيها، بالإضافة إلى التشغيل للأنظمة والمعدات الموجودة على متن الطائرة.

وتحل الطائرة "إيل - 114 - 300" محل الطائرة "أن-24" وهي تخصص لنقل 68 راكبا أو 6.8 طن من الحمولة في الخطوط الجوية الإقليمية وقادرة على الإقلاع من المطارات الصغيرة، بما فيها المطارات غير المعبدة والمطارات القطبية الشمالية.

المصدر: RT