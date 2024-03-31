شاهد.. صاروخ الفضاء الروسي "سويوز" ينطلق حاملا قمرا اصطناعيا لرصد الأرض

انطلق صاروخ الفضاء الروسي "سويوز-2.1 ب" حاملا معه قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد "ريسورس-بي" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان اليوم الأحد.

وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إن المركبة الفضائية "ريسورس-بي" رقم 4، مخصصة للرصد التفصيلي عالي الدقة لسطح الأرض، بهدف استكشاف الموارد الطبيعية، ورصد التلوث البيئي، والبحث عن الرواسب المعدنية، وتقييم حالة الجليد، ومراقبة حالات الطوارئ، وكذلك إنشاء وتحديث الخرائط الطبوغرافية والملاحة.

المصدر: وكالات