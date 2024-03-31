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مراسلنا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

مشاهد من انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمالي سوريا

فيديوهات

مشاهد من انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمالي سوريا
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نشر نشطاء مقاطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز التي تسيطر عليها ما يسمى بـ"المعارضة السورية المسلحة" بريف حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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"رويترز": عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة ببلدة أعزاز قرب الحدود التركية

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