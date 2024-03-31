مشاهد من انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمالي سوريا

نشر نشطاء مقاطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز التي تسيطر عليها ما يسمى بـ"المعارضة السورية المسلحة" بريف حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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🚨🚨🚨 #سوريا



انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز. pic.twitter.com/w82igu7El8 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 31, 2024

انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز بسوريا يحمل بصمات المخابرات الايرانية pic.twitter.com/zRtXhMVzYi — Saad Alshammari (@shimry1000) March 31, 2024