مشاهد من انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمالي سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9ig
نشر نشطاء مقاطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز التي تسيطر عليها ما يسمى بـ"المعارضة السورية المسلحة" بريف حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
🚨🚨🚨 #سوريا— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 31, 2024
انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز. pic.twitter.com/w82igu7El8
انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز بسوريا يحمل بصمات المخابرات الايرانية pic.twitter.com/zRtXhMVzYi— Saad Alshammari (@shimry1000) March 31, 2024