الجيش الأمريكي يسقط جوا أطنانا من المساعدات الإنسانية على غزة

نفذ الجيش الأمريكي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية من على متن طائرات النقل سي-17 يوم الجمعة.

وأظهرت اللقطات عملية تحميل حاويات المساعدات الإنسانية على متن طائرات في قاعدة العديد الجوية في قطر قبل إسقاطها فوق قطاع غزة.

وقال الضابط سبنسر بون، قائد مفرزة الطائرات C-17 إن إجمالي المساعدات التي أسقطتها القوات الأمريكية يصل إلى حوالي مليون رطل (زهاء 450 طنا).

وتوفر عمليات الإنزال الجوي الأخيرة للمساعدات من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى كميات أقل بكثير من المساعدات التي تقدمها الشاحنات، والتي أصبحت نادرة وخطيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقد قوبلت هذه العمليات الجوية ببعض الشكوك من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، الذين يقولون إن هذه الطريقة ليست أفضل عندما يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

المصدر: AP