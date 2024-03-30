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إفطار جماعي لـ12 ألف مسلم في تتارستان

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أقيم في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية للمرة الثانية عشرة يوم أمس الجمعة إفطار جماعي، حضره حوالي 12 ألف مسلم من جميع أنحاء روسيا.

وحضر الإفطار حاكم  جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ونائب حاكم الجمهورية مينتيمير شايمييف، وغيرهما من ممثلي جمهورية تتارستان ورؤساء الأحياء وممثلون عن دور الإفتاء بالمناطق الروسية وممثلو الدول الإسلامية في روسيا.

وبعد صلاة الجمعة، تلا الحضور دعاءهم لشعب فلسطين، وصلوا على أرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا.

المصدر: وكالات

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا