لبنان.. تجسيد صلب المسيح في الجمعة العظيمة

أحيت الطوائف المسيحية في جنوب لبنان يوم الجمعة العظيمة في بلدة القريّة شرقي صيدا بمشاهدة عرض تمثيل صلب وتعذيب المسيح الذي نظمته رعية القديسة جريس والأخوة المريمية.

وانطلق موكب الصليب من باحة كنيسة البلدة بعد أداء شباب الأخوية بالقيام بمشاهد تمثيلية بمواجهة القيصر والتعذيب وحمل الصليب.

وأظهرت اللقطات المصورة المسيرة تجوب شوارع البلدة سيرا على الأقدام، وتصل إلى أحد التلال القريبة في أطرافها، حيث تم تجسيد مشهد الصلب من خلال رفع صليب خشبي كبير، وصلب أحد المشاركين عليه.

المصدر: رابتلي