كاميرا مراقبة ترصد عملية إطلاق نار في مدينة أمريكية أدت لإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في مدينة ديترويت الأمريكية جراء عملية إطلاق نار عقب شجار على مكان لركن السيارات بالقرب من ناد وبار لموسيقى البلوز.

وقالت الشرطة إن الشجار نشب فجر يوم الجمعة حيث أخرج أحد المشاركين في الشجار مسدسا من سيارته وأطلق النار على حشد من الناس وهرب.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يجر اعتقال أي من المتورطين في المشاجرة، في حين نُقل المصابين الخمسة إلى المستشفى، مؤكدة أن حالتهم مستقرة.

المصدر: AP