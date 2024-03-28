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البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام السجينات في مراسم خميس العهد التقليدية

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أدى البابا فرنسيس، البالغ من العمر 87 عاما، طقوس غسل الأقدام جالسا على كرسي متحرك حيث غسل وقبّل أقدام 12 سجينة في أحد سجون روما في خميس العهد.

وتذكّر طقوس غسل الأقدام في خميس العهد بقيام يسوع بغسل أقدام تلاميذه الاثني عشر خلال العشاء الأخير معا قبل أن يتم اقتياده لصلبه، حسب المعتقدات المسيحية.

وأصبح البابا فرنسيس أول بابا يضم نساء من غير الكاثوليك في مراسم غسل الأقدام، حيث كان الباباوات السابقون يؤدون هذه الطقوس فقط للرجال الكاثوليك في كاتدرائية روما.

المصدر: AP

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