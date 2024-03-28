الدفعة الـ 14 من أطفال قطاع غزة الجرحى ومرضى السرطان تصل الإمارات

وصلت الدفعة الـ 14من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى مطار زايد الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادمة من مطار العريش المصري.

جاء ذلك في إطار عملية علاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأظهرت اللقطات وصول طائرة إلى مطار زايد الدولي، يوم الأربعاء، وعلى متنها 32 شخصا من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، و64 مرافقا من عائلاتهم.

وقد أطلقت الإمارات عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت الإمارات، في وقت سابق، مستشفى ميدانيا داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريرا، بالإضافة إلى "المستشفى الإماراتي العائم" في ميناء العريش المصري، الذي تبلغ سعته 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.

المصدر: رابتلي