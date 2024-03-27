شرطة أبوظبي تستخدم الروبوتات الذكية للتوعية المرورية

أعلنت شرطة أبو ظبي تدشين أربعة روبوتات ذكية إرشادية للتوعية بالسلامة المرورية، وحث السائقين على الالتزام بالقواعد المرورية وذلك في محاولة لضمان سلامة حركة المرور.

وأظهرت اللقطات المصورة تجاوب الروبوتات الجديدة في مديرية المرور والدوريات بأبو ظبي مع المواطنين، والتحدث معهم باللغتين العربية والإنجليزية، وإعطاءهم المعلومات والمخالفات المرورية المسجلة بحقهم.

وقال الرائد أحمد عبد الله المهيري، مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية: "إن الهدف من هذه الروبوتات هو نشر الثقافة المرورية بطريقة حديثة ومبتكرة عن طريق التخاطب مع الجمهور بنصيحة معينة أو بمخالفة معينة، أو عن طريق الفيديوهات التوعوية المرورية عن طريق الشاشة المتواجدة في هذا الروبوت".

وكانت شرطة أبو ظبي قد أعلنت عن هذه الخطوة، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن هذه الروبوتات ستقوم بـ"تعزيز التثقيف والوعي المروري الرقمي".

المصدر: رابتلي