وصول مدمرة هندية مع 35 قرصانا صوماليا إلى مومبي بعد عملية في البحر الأحمر

سلمت البحرية الهندية أكثر من 35 قرصانا صوماليا إلى الشرطة في مومباي لمحاكمتهم يوم السبت بعد 100 يوم من عمليات مكافحة القرصنة شرق البحر الأحمر.

وأظهرت اللقطات وصول المدمرة "آي إن إس كولكاتا" التابعة للبحرية الهندية إلى ميناء مومباي مع القراصنة المحتجزين وعملية نقل القراصنة إلى شاحنات الشرطة.

وكانت سفينة MV Ruen، التي استولى عليها قراصنة صوماليون في ديسمبر 2023، أول سفينة شحن تعرضت لهجوم القراصنة منذ عام 2017. وأسفرت عملية الإنقاذ الناجحة في 17 مارس عن تحرير 17 من أفراد الطاقم من ميانمار وبلغاريا وأنغولا.

ووفقا للسلطات الهندية، فإن القراصنة المحتجزين سيواجهون المحاكمة في مومباي. وبموجب قوانين مكافحة القرصنة في الهند، قد يواجهون عقوبات شديدة، بما فيها عقوبة الإعدام إذا أدت أفعالهم إلى وفيات أو السجن مدى الحياة بتهمة القرصنة.

المصدر: رابتلي