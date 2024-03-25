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الشرطة الأردنية تفرق مسيرة مؤيدة لفلسطين بالقرب من السفارة الإسرائيلية

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أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من السفارة الإسرائيلية في عمّان أثناء مسيرة مؤيدة لفلسطين يوم الأحد.

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وشارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة من منطقة الرابية باتجاه السفارة الإسرائيلية للمطالبة بإغلاقها وإلغاء معاهدة السلام.

وجاءت دعوات التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

المصدر: رابتلي + وكالات

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