شاهد.. الشرطة الفرنسية تستخدم "أساليب عدوانية" لمنع قوارب المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية

نشرت منظمة "لايت هاوس ريبورتس" لقطات مثيرة للجدل تظهر الشرطة الفرنسية وهي تحاول منع قوارب المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو قاربا للشرطة وهو يدور حول زورق وعلى متنه أشخاص يرتدون سترات النجاة.

ويشكل القارب أمواجا كبيرة أثناء دورانه، فيما يظهر فيديو آخر الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق وهم يحاولون إزالة المياه التي غمرت قاربهم.

وتوثق لقطات آخرى قاربا للشرطة يبحر بالقرب من قارب مهاجرين ويظهر أحد عناصرها رذاذ الفلفل.

وذكرت منظمة "لايت هاوس ريبورتس" في تحقيقها أنها حصلت على لقطات ووثائق وشهادات تشير إلى أن الشرطة الفرنسية استخدمت "أساليب عدوانية" خلال تعاملها مع قوارب المهاجرين.

المصدر: AP