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بالفيديو.. والدة "أخطر جاسوس" في الضفة الغربية تعلن البراءة منه

فيديوهات

بالفيديو.. والدة
Legion-Media
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أظهر مقطع فيديو قيام والدة عميل لإسرائيل، بإمساكها له أمام جمع من الأشخاص في مستشفى بالضفة الغربية وإعلانها البراءة منه، وذلك خلال لحظة القبض عليه من قبل فصائل فلسطينية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين إعدام العميل في الضفة الغربية، معتبرة أنه "أخطر العملاء"، حيث تم إعدامه على يد شقيقه.

المصدر: RT

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