بالفيديو.. والدة "أخطر جاسوس" في الضفة الغربية تعلن البراءة منه

أظهر مقطع فيديو قيام والدة عميل لإسرائيل، بإمساكها له أمام جمع من الأشخاص في مستشفى بالضفة الغربية وإعلانها البراءة منه، وذلك خلال لحظة القبض عليه من قبل فصائل فلسطينية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في جنين إعدام العميل في الضفة الغربية، معتبرة أنه "أخطر العملاء"، حيث تم إعدامه على يد شقيقه.

لحظة القبض على أخطر عملاء الاحتلال بالضفة الغربية.. والدته أمسكت بإبنها أمام عامة الناس وأعلنت برائتها منه... وتم إعدام الجاسوس على يد أخيه! pic.twitter.com/7bH7YLdFEm — خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024

المصدر: RT