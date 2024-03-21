لحظة ضبط فصائل فلسطينية لـ"أخطر جاسوس" قبل إعدامه من قبل شقيقه (فيديو)

وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لضبط فصائل فلسطينية عميلا لإسرائيل في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، قبل إعدامه من قبل شقيقه.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة اقتياد العميل من قبل عناصر مسلحة في وقت المساء، قبل إعدامه، وتجمع عدد من سكان الحي مكان الواقعة.

اللحظات الأولى لضبط أخطر خائن في جنين قبل إعدامه من قبل شقيقه pic.twitter.com/4jmSqaZ5dl — خبرني Khaberni (@khaberni) March 21, 2024

المصدر: RT