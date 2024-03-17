حتى في أقسى الحروب السابقة لم يفعلوها.. أهالي غزة يهرعون لالتقاط المساعدات الساقطة من "السماء"

مشاهد لم تجبرهم على القيام بها حتى أقسى ظروف الحروب التي مروا بها عبر عقود، يسارع أهالي غزة لالتقاط فتات المساعدات التي لا تتناسب أبدا مع أعدادهم الكبيرة المحاصرة منذ شهور عديدة.

هرع سكان قطاع غزة المحاصرين إلى أماكن هبوط العون الإنساني من "السماء" والذي لا يبدو رغم ضرورته القصوى أنه كاف لسد رمق الجموع المحرومة من أبسط مقومات الحياة بالتزامن مع أيام شهر الصيام.