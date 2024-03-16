شاهد.. حريق هائل يدمر أقدم استوديو تصوير سينمائي في مصر بالجيزة
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شاركت حوالي 30 سيارة إطفاء في إخماد حريق هائل اندلع في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي ومبان مجاورة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.
والتهمت النيران جميع محتويات "استوديو الأهرام" وامتدت إلى 3 أبنية مجاورة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مربع الحادث.
وحسب وسائل الإعلام المصرية فإن النيران اندلعت أولا في مكان تصوير مسلسل "المعلم".
يذكر أن "استوديو الأهرام" أسس عام 1944 وبني على مساحة 27 ألف متر مربع وكان يضم ثلاثة بلاتوهات وقاعة عرض وقاعة مونتاج. وصور فيه الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية.
المصدر: وكالات