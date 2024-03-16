شاهد.. مكسيكيون يحتفلون باليوم العالمي للنوم بـ"قيلولة جماعية" في منتصف الطريق

شارك نحو 200 شخص في "قيلولة جماعية" نظمت يوم الجمعة قرب النصب التذكاري الشهير للثورة في العاصمة المكسيكية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للنوم.

واستلقى المشاركون على حصائر اليوغا، واسندوا رؤوسهم إلى وسائد السفر وغطوا عيونهم بأقنعة النوم، قاطعين الطريق لبعض الوقت في "تظاهرة سلمية من أجل اعتبار النوم جزءا أساسيا من الصحة والعافية.

ونظم مركز النوم وعلوم الأعصاب والجمعية المكسيكية لأبحاث الطب والنوم هذه الفعالية.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 الذي قارن ساعات العمل بين عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم أصبحت المكسيك أكثر دولة إرهاقا بالعمل في العالم.

المصدر: AP + وكالات