اندلاع حريق في ثلاثة صهاريج نفط بولاية ماريلاند الأمريكية
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اندلع حريق هائل في ثلاثة خزانات نفط تابعة لشركة FO Day Bituminous صباح يوم الخميس في ولاية ماريلاند الأمريكية، مما تسبب في تصاعد عمود دخان كثيف على عدة كيلومترات.
وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة مونتغمري إن الحريق لم يؤد إلى إصابة أحد بأذى رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص بالقرب من الخزانات المحترقة. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير واضحة حتى الآن.
المصدر: وكالات أمريكية