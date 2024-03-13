لحظة استهداف سيارة في جنوب لبنان بغارة من مسيرة إسرائيلية

أسفرت غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة اليوم الأربعاء، استهدفت سيارة في جنوب لبنان بالقرب من مدينة صور الساحلية، عن مقتل عضو في حماس وشخص آخر على الأقل.

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ونعت حركة حماس أحد كوادرها الذي قضى اليوم في الغارة الإسرائيلية على سيارة كان يستقلها جنوب مدينة صور، وهو هادي علي محمد مصطفى.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القتيل الآخر هو مواطن سوري كان يستقل دراجة نارية بالقرب من السيارة المستهدفة.

المصدر: AP + RT