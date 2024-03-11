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رصد وحدات مدرعة سويدية تتوجه إلى النرويج للمشاركة في تدريبات الناتو

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رصدت الكاميرات وحدات مشاة ميكانيكية سويدية تتجه من فنلندا إلى النرويج بالقرب من معبر كيفيلومبولو الحدودي اليوم الاثنين للمشاركة في مناورات حلف الناتو "الاستجابة الشمالية 2024".

جاء ذلك بعد أيام فقط من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتصبح العضو الثاني والثلاثين.

وأظهرت اللقطات دبابات ليوبارد 2 الفنلندية ومركبات المشاة القتالية السويدية CV-90 تتحرك على طول الطرق المغطاة بالثلوج حيث فتحت وحدات المشاة النار على أعداء وهميين.

وحسب بيان صحفي لحلف شمال الأطلسي، فإن المناورات تهدف إلى إظهار قدرة الحلف على نشر قواته بسرعة عبر الحدود وسط ظروف القطب الشمالي القاسية.

المصدر: رابتلي

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