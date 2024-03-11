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إلقاء الطلاء الأحمر على واجهة فندق لشبونة أثناء الانتخابات العامة في البرتغال

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قام نشطاء المناخ بإلقاء الطلاء الأحمر على واجهة فندق لشبونة الذي يستخدم كمقر رئيسي للتحالف الديمقراطي مساء يوم الأحد بينما كان أعضاء التحالف ينتظرون نتائج الانتخابات.

ووصف نشطاء البيئة فعاليتهم بالاحتجاج، مشيرين إلى أنه لا يمكن تحقيق النصر في ضمان الفوضى المناخية. واعتقلت الشرطة البرتغالية 4 أشخاص في أعقاب الاحتجاج.
وسبق أن استهدف نشطاء المناخ زعيم التحالف الديمقراطي لويس مونتينيغرو بالطلاء الأخضر أثناء حضوره الحدث الانتخابي في لشبونة.

المصدر: AP

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