باستخدام أكبر طائرة في العالم.. Stratolaunch تجري أول رحلة لمركبة تفوق سرعتها سرعة الصوت (فيديو)

أجرت شركة "ستراتولونش" الأمريكية أول رحلة تجريبية لمركبة جديدة بدون طيار تفوق سرعتها سرعة الصوت ووصفتها بالناجحة، وذلك باستخدام أكبر طائرة في العالم المعروفة بـStratolaunch Roc.

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وأفادت الوكالات بأن الطائرة Roc حملت مركبة تدعى "تالون" عاليا، والمركبة كانت معلقة على مركز جناحها العملاق، وتم إطلاق المركبة في أجواء قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وقال الرئيس التنفيذي لـStratolaunch إن مركبة Talon "وصلت إلى سرعات تفوق سرعة الصوت تقترب من 5 ماخ وجمعت كمية كبيرة من البيانات بقيمة لا تصدق". وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن الارتفاع والسرعة المحددين.

ويذكر أن المسافة بين طرفي جناحي طائرة Roc تبلغ 117 مترا.

المصدر: أ.ب.