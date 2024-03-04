بالفيديو.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم قرب مركز تجنيد في القدس

أظهر فيديو من القدس اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود الحريديم الذين تظاهروا قرب أحد مراكز التجنيد احتجاجا ضد مشروع قانون قد يلغي إعفاءاتهم من الخدمة العسكرية.

وذكرت "اسوشيتد برس" أن المحكمة الإسرائيلية العليا شهدت الأسبوع الماضي جلسات نظر في القضايا التي من شأنها إجبار اليهود الحريديم على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث يعاني الجيش من ضغوط بسبب الحرب على غزة.

المصدر: أ.ب.