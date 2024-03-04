بالفيديو.. إنقاذ عالقين على سفينة صيد جنحت قرب سواحل اليابان

نشر خفر السواحل الياباني فيديو من عملية إنقاذ عالقين على سفينة صيد بعد جنوحها قرب إحدى جزر إيزو جنوب اليابان. وأفادت الوكالات بإنقاذ 25 من 26 شخصا كانوا على متنها.

وأظهر فيديو مروحية تابعة لخفر السواحل الياباني تجلي طاقم سفينة Fukuei Maru No. 8 والتي جنحت بسبب تعطل محركها وسط الصخور الكبيرة قرب الساحل.

وجاء في تقرير "اسوشيتد برس" بأن الشخص المفقود الوحيد من جراء الحادث تم العثور على جثته في وقت لاحق.

المصدر: أ.ب.