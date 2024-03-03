شاهد.. خيول على طريق سريع تشل حركة المرور في الولايات المتحدة

واجه السائقون على طريق سريع في ولاية أوهايو الأمريكية خطرا مروريا غير معتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث رصدوا حصانين كانا يركضان ضد حركة المرور على الطريق السريع.

وأدت الحادثة غير المعتادة إلى تباطؤ حركة المرور وتوقفها في نهاية المطاف يوم السبت على أحد الطرق السريعة وسط مدينة كليفلاند.

واتضح فيما بعد أن الحصانين تابعان لقسم الخيالة بإدارة المدينة وضاعا أثناء "التمارين الرياضية".

المصدر: AP