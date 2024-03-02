الجيش الأمريكي ينشر فيديو لإسقاط مساعدات جوا على جنوب قطاع غزة

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات تظهر طائرتها العسكرية من طراز "سي-130 جيه سوبر هركيوليس" تقوم بإسقاط جوي للمساعدات الإنسانية فوق غزة.

وشملت المساعدات الإنسانسة التي أسقطتها 3 طائرات أمريكية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في جنوب غرب قطاع غزة 66 حزمة من الغذاء والماء تتضمن أكثر من 38000 وجبة للمدنيين.

وتم تنسيق عمليات الإنزال الجوي الأمريكية مع القوات الجوية الملكية الأردنية، التي قامت أيضا بإسقاط المواد الغذائية من الجو اليوم السبت.

المصدر: AP