الولايات المتحدة.. سحب سائق من شاحنة تتدلى فوق جسر عبر نهر أوهايو

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ سائق شاحنة يوم الجمعة بعد اصطدام 3 مركبات أدى إلى تدليها فوق جسر كلارك التذكاري الذي يمتد على نهر أوهايو ويربط ولاية كنتاكي بجنوب إنديانا الأمريكية.

وحسب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، بريان أونيل، فإن عملية الإنقاذ استغرقت حوالي 40 دقيقة حيث تم وضع منظومة الحبال ونقل رجل الإنقاذ إلى حافة الجسر لينزل إلى الكابينة ويربط السائق بحزام الأمان لإخراجه بسلامة.

المصدر: AP