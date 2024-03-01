وفدان سوري ولبناني يصلان إلى سوتشي للمشاركة في "مهرجان الشباب العالمي-2024"

وصل وفدان شبابيان سوري ولبناني إلى مدينة سوتشي الروسية يوم الخميس للمشاركة في "مهرجان الشباب العالمي" الذي ينعقد من 1 إلى 7 مارس بمشاركة 20 ألف شاب وشابة من أكثر من 180 دولة.

وستقام خلال المهرجان فعاليات تعليمية وثقافية وعلمية ورياضية مكثفة.

وسيتمكن ضيوف المهرجان من المشاركة في مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وسيجري المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة المهرجان اسم "روح روسيا".

المصدر: RT