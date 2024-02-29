وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي ضباطا عسكريين في شمال قطاع غزة

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع ضباط عسكريين في شمال قطاع غزة يوم الخميس، حيث أكد أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وقال غالانت خلال لقائه مع الجنود الإسرائيليين وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع: "نحن نضيق الخناق على حماس، ونستعد للعمل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وفي رفح."

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع المزيد من الخسائر البشرية إذا نفذت إسرائيل تعهداتها بمهاجمة مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.

المصدر: AP