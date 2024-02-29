200 طن مساعدات إماراتية تصل إلى أهالي اللاذقية السورية بحرا وجوا

تسلّمت وزارة الصحة السورية 6.5 طنا من الأدوية النوعية التي وصلت على متن طائرة إماراتية و196 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية التي أبحرت على متن سفينة إماراتية إلى ميناء اللاذقية.

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، ومحافظ اللاذقية، عامر هلال، و السفير الإماراتي لدى دمشق، حسن الشحي، في استقبال وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرافق للطائرة برئاسة أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، ورئيس وفد هيئة الهلال الإماراتي في سوريا، خلفان الرميثي.

وتفقد الوفد الإماراتي مواقع سكنية مسبقة الصنع تنفّذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اللاذقية لتأمين السكن البديل للمتضررين من الزلزال، حيث تم تسليم 275 وحدة سكنية من أصل 1000 وحدة سكنية، واطّلع الوفد على أول نموذج في المدينة السكنية المسبقة الصنع المخصصة لمتضرري الزلزال في ضواحي مدينة اللاذقية.

المصدر: سبوتنيك