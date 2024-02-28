عدسة آر تي ترصد انفجارات في سماء دمشق

سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الأربعاء تزامنا مع إعلان وسائل الإعلام عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط "مخيم اليرموك" جنوبي العاصمة دمشق، كما ذكرت وكالة "شام إف إم" السورية أن "العدوان الإسرائيلي استهدف بلدة حجيرة وإحدى النقاط في مطلع طريق مدينة السيدة زينب، والمعلومات الأولية تفيد بوقوع إصابات، كما توجهت فرق الإطفاء للمنطقة عقب تصاعد ألسنة الدخان".

المصدر: RT + وكالات