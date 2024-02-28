مشاهد لحريق هائل اندلع في مصنع للبلاستيك في الخليل بالضفة الغربية
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التهم حريق هائل مصنعا للبلاستيك في الخليل بالضفة الغربية حيث أظهرت اللقطات سحبا من الدخان الأسود وألسنة اللهب المتصاعدة في سماء المدينة.
وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة تواجد فرق الطوارئ والإطفاء في مكان الحادث، معربا عن مخاوف من انتشار الحريق في المستودع إلى المنازل المجاورة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء السكان من المناطق القريبة.
ولم يتم الإعلان عن سبب الحريق حتى الآن.
المصدر: رابتلي