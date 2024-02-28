وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن تكريما للجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه
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احتشد المئات أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن لإحياء ذكرى الجندي آرون بوشنيل من سلاح الجو الأمريكي الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا على حرب إسرائيل في غزة.
وأظهرت اللقطات تجمعا قرب السفارة يرد شعارات، ويحمل أعلاما ولافتات خطت عليها عبارات مؤيدة للفلسطينيين.
وقبل إضرام النار في نفسه دعا بوشنيل في تسجيل فيديو إلى "تحرير فلسطين" وقال إنه "لن يكون متواطئا في إبادة جماعية" وأكد أن ما يفعله ليس بنفس خطورة معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: رابتلي