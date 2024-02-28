مأدبة عشاء على شرف أمير قطر في باريس.. ومبابي من بين المدعوين

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة عشاء رسمية على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء يوم الثلاثاء في باريس.

وإضافة إلى زعيمي البلدين حضر مأدبة العشاء في قصر الإليزيه نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر إلى فرنسا منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى للأمير تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم في عام 2013.

المصدر: AP