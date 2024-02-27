لقطات جديدة من داخل الكنيسة الأمريكية لحظة إطلاق النار فيها

نشرت الشرطة الأمريكية لقطات جديدة من داخل كنيسة جويل أوستين الكبرى بولاية تكساس توثق لحظة إطلاق النار فيها في 11 فبراير الماضي.

وأظهرت اللقطات من كاميرات المراقبة وكاميرا الشرطة مطلقة النار تدخل الكنيسة مع ابنها البالغ من العمر 7 أعوام تليها إطلاق النار العشوائي والفوضى داخل الكنيسة حيث يهرب الناس بحثا عن الأمان في الغرف والممرات.

واستمر تبادل إطلاق النار حوالي 4 دقائق وأدى إلى مقتل مطلقة النار وإصابة شخصين بينهما ابن المهاجمة في حالة حرجة.

المصدر: AP