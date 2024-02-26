الطيران الأردني ينفذ إنزالا جويا للمساعدات فوق غزة

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين عن تنفيذه أربع عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق قطاع غزة، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

ووفقا للجيش تحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية أن عمليات الإنزال الجوي هذه تهدف بشكل رئيسي إلى إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

المصدر: AP