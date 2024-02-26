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المستشفى الإماراتي العائم في العريش يبدأ استقبال المصابين من غزة

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بدأ المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري بتقديم خدماته الطبية إلى المصابين من غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بمبادرة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المستشفى العائم، طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة، وتبلغ سعة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.

المصدر: رابتلي

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