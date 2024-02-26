شاهد.. المراهقون يسرقون 9 سيارات فاخرة من متجر أمريكي لبيع السيارات
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قامت مجموعة من المراهقين بسرقة 9 سيارات تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دولار خلال اقتحامها متجر لبيع السيارات في ولاية ويسكونسن الأمريكية.
والتقطت كاميرات المراقبة عملية سرقة متجر "جاكوار - لاند روفر" في واوكيشا يوم الأحد أظهرت 9 مشتبه بهم ملثمين يرتدون ملابس سوداء يدخلون متجرا قبل أن يغادره كل منهم بسيارة.
وقالت الشرطة الأمريكية إن قيمة 9 سيرات تزيد عن 583 ألف دولار، مضيفة أن المشتبه بهم هم "مجموعة إجرامية منظمة من المراهقين من منطقة شيكاغو".
المصدر: AP