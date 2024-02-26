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"فلسطين حرة".. جندي أمريكي يحترق أمام سفارة إسرائيل بواشنطن وشرطي يوجه نحوه مسدسا

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منصة إكس
مشاهد في منتهى القسوة مع إضرام الجندي الأمريكي بوشنيل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل بواشنطن
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ظهر الجندي الأمريكي آرون بوشنيل في مشاهد مؤلمة بعد أن أضرم النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في واشنطن مرددا "فلسطين حرة" وأيضا "لن أكون متواطئا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية".

في نهاية المقطع ظهرت مجموعة من رجال الشرطة تحاول إطفاء جسد الجندي فيما كان أحدهم يوجه نحوه مسدسا.

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