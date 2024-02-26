"فلسطين حرة".. جندي أمريكي يحترق أمام سفارة إسرائيل بواشنطن وشرطي يوجه نحوه مسدسا

ظهر الجندي الأمريكي آرون بوشنيل في مشاهد مؤلمة بعد أن أضرم النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في واشنطن مرددا "فلسطين حرة" وأيضا "لن أكون متواطئا بعد الآن في هذه الإبادة الجماعية".

في نهاية المقطع ظهرت مجموعة من رجال الشرطة تحاول إطفاء جسد الجندي فيما كان أحدهم يوجه نحوه مسدسا.

BREAKING UPDATE -

US airman sets himself on fire outside Israeli Embassy in Washington



An active-duty member of the US Air Force set himself on fire outside the Israeli Embassy in Washington, DC, on Sunday, according to the Air Force and local authorities.

“The Metropolitan… pic.twitter.com/Aa1jFN4SD8 — SANTINO (@MichaelSCollura) February 26, 2024