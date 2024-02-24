كولومبيا ترسل رحلة للبحث عن كنوز بمليارات الدولارات في سفينة غرقت منذ 300 عام (فيديو)
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أعلنت الحكومة الكولومبية الجمعة عن خطط لإرسال رحلة استكشافية إلى مياه البحر الكاريبي قرب سواحل البلاد للبحث عن كنوز في سفينة "سان خوسيه" الأسطورية التي غرقت بداية القرن الثامن عشر.
كولومبيا حددت موقع غرق السفينة عام 2015 لكن السفينة كانت موضوع معركة قانونية بين الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا حول من يملك الحقوق في الكنز الغارق.
ويعتقد أن السفينة تحتوي على 11 مليون قطعة نقدية ذهبية وفضية وعلى زمرد وبضائع ثمينة أخرى من المستعمرات التي كانت تسيطر عليها إسبانيا، وقد تبلغ قيمة كل هذه الكنوز مليارات الدولارات إذا تم استردادها.
المصدر: أ.ب.