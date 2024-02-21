من يسكن في الطابق الخامس؟.. غارة إسرائيلية على مبنى سكني في حي راق بدمشق

أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي لحق بمبنى سكني في حي كفرسوسة الراقي بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف إسرائيلي اليوم الأربعاء.

وتظهر الصور الأولى أن صاروخا استهدف شقة سكنية في الطابق الخامس، فيما ذكرت مصادر إعلامية سورية أن الشقة كان فارغة لحظة القصف وأن شخصين قتلا في العداون دون ذكر اسمهما.

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وتشير المعلومات الأولية إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط دمشق.

المصدر: RT