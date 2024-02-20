 
مباشر

عدسة RT توثق آثار الغارات الإسرائيلية على ضواحي صيدا اللبنانية

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0k3

وثقت عدسة RT آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت صيدا اللبنانية الاثنين 19 فبراير، حيث استهدفت معملا لمواد البناء في منطقة الغازية جنوبي المدينة.

إقرأ المزيد
مشاهد لحريق في ضواحي صيدا اللبنانية بعد قصف إسرائيلي
مشاهد لحريق في ضواحي صيدا اللبنانية بعد قصف إسرائيلي

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا