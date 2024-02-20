عدسة RT توثق آثار الغارات الإسرائيلية على ضواحي صيدا اللبنانية

وثقت عدسة RT آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت صيدا اللبنانية الاثنين 19 فبراير، حيث استهدفت معملا لمواد البناء في منطقة الغازية جنوبي المدينة.

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